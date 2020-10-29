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11:35 29.10.2020

На заседании Постоянного совета ОБСЕ в пятницу обсудят нарушение режима тишины на Донбассе, в результате которого пострадал боец ВСУ - Арестович

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На заседании Постоянного совета ОБСЕ в пятницу обсудят нарушение режима тишины на Донбассе, в результате которого пострадал боец ВСУ - Арестович

На еженедельном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 30 октября будет обсуждаться вопрос нарушения режима тишины на Донбассе, в результате которого пострадал боец Вооруженных сил Украины, сообщил спикер украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

"Вчера, 28 октября, на одном из участков линии боевого соприкосновения, противником были нарушены меры по усилению режима прекращения огня, согласованные в рамках договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой (в составе Украины, РФ, ОБСЕ) 27 июля этого года. В период с 21:55 по 22:55 был зафиксирован прицельный огонь противника по позициям ВСУ с применением стрелкового оружия и использованием гранатометов. В 22:05 легкое огнестрельное ранение получил военнослужащий ВСУ", - написал Арестович на странице в Facebook в четверг.

Он отметил, что ВСУ огонь не открывали, задействовав механизм СЦКК, и добились, таким образом, прекращение огня противником.

Так, об инциденте сообщили представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Также, этот вопрос будет обсужден по инициативе украинской стороны завтра, на еженедельном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене", - подчеркнули в украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось, за минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил пулевое сквозное ранение в руку, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Теги: #ткг #обсе #донбасс
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