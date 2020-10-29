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11:33 29.10.2020

Число погибших в результате нападения на людей в церкви в Ницце увеличилось до трех человек

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Число погибших в результате нападения на людей в церкви в Ницце увеличилось до трех человек

Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который в четверг утром напал на людей в городской церкви Нотр-Дам, в результате чего погибли три человека, сообщает телеканал БФМ-ТВ.

Еще несколько человек получили ранения.

Информации о личности нападавшего пока не поступало. Он получил тяжелые ранения и теперь госпитализирован.

Ранее сообщалось о двух погибших. При этом, некоторые СМИ передавали, что один из погибших - 70-летний пенсионер, который был обезглавлен нападавшим.

Место происшествия оцеплено полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией.

Похожий инцидент произошел ранее в октябре близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

Теги: #нападение #ницца #франция
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