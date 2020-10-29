События

11:25 29.10.2020

Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО в связи с ударом по достижениям Украины в сфере борьбы с коррупцией

1 мин читать
Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО в связи с ударом по достижениям Украины в сфере борьбы с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на попытки "отдельных субъектов" пересмотреть принципы нулевой толерантности к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении.

"Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо. Президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения", - сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что необходимые законопроекты, которые в дальнейшем будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и внесены президентом в Верховную Раду как неотложные.

"Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными", - заявил президент Зеленский.

Теги: #снбо #конституционный_суд #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:31 29.10.2020
Зеленский ожидает от судей КС пояснений о причинах принятия спорных решений, или же может применить ряд инструментов для разрешения кризиса – советник главы ОП

Зеленский ожидает от судей КС пояснений о причинах принятия спорных решений, или же может применить ряд инструментов для разрешения кризиса – советник главы ОП

10:43 29.10.2020
Кулеба: решение КСУ хотя и является серьезным ударом, еще не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами

Кулеба: решение КСУ хотя и является серьезным ударом, еще не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами

09:51 29.10.2020
Секретарь СНБО: решения "определенных органов государственной власти" носят антигосударственный и антиконституционный характер

Секретарь СНБО: решения "определенных органов государственной власти" носят антигосударственный и антиконституционный характер

09:47 29.10.2020
КС заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов - НАПК

КС заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов - НАПК

09:30 29.10.2020
Зеленский поздравил Эрдогана и весь турецкий народ с Днем республики

Зеленский поздравил Эрдогана и весь турецкий народ с Днем республики

09:08 29.10.2020
В Украине за сутки 7342 заболевших COVID-19, выздоровели 2990, умерли 113 пациентов - СНБО

В Украине за сутки 7342 заболевших COVID-19, выздоровели 2990, умерли 113 пациентов - СНБО

22:04 28.10.2020
Зеленский инициирует консультации с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева

Зеленский инициирует консультации с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева

20:59 28.10.2020
Сытник: после решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании

Сытник: после решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании

19:10 28.10.2020
Решение КС, отменяющее отвественность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой точки зрения - НАБУ

Решение КС, отменяющее отвественность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой точки зрения - НАБУ

18:09 28.10.2020
НАПК закрывает реестр электронных деклараций из-за решения КС

НАПК закрывает реестр электронных деклараций из-за решения КС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На заседании Постоянного совета ОБСЕ в пятницу обсудят нарушение режима тишины на Донбассе, в результате которого пострадал боец ВСУ - Арестович

Число погибших в результате нападения на людей в церкви в Ницце увеличилось до трех человек

Зеленский ожидает от судей КС пояснений о причинах принятия спорных решений, или же может применить ряд инструментов для разрешения кризиса – советник главы ОП

В ноябре в "Софии Киевской" состоится выставка конкурсных предложений эскизов большого государственного герба Украины

Умер один из пострадавших в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: отвод судьи в деле о "скифском золоте" - очень важное достижение Украины

На заседании Постоянного совета ОБСЕ в пятницу обсудят нарушение режима тишины на Донбассе, в результате которого пострадал боец ВСУ - Арестович

Число погибших в результате нападения на людей в церкви в Ницце увеличилось до трех человек

В ВСУ зафиксирован 15-й летальный случай от COVID-19 и 171 новый заболевший за сутки

Неизвестный напал на людей в церкви в Ницце, как минимум один человек погиб - СМИ

Число заражений коронавирусом растет в Индии, Индонезии и Пакистане, а на Тайване их нет

В ноябре в "Софии Киевской" состоится выставка конкурсных предложений эскизов большого государственного герба Украины

МБАК "Бердянск" ВМСУ восстановлен после последствий российской агрессии – "Укроборонпром"

Bolt запускает сервис доставки еды Bolt Food в Киеве

Умер один из пострадавших в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА