Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО в связи с ударом по достижениям Украины в сфере борьбы с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на попытки "отдельных субъектов" пересмотреть принципы нулевой толерантности к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении.

"Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо. Президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения", - сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что необходимые законопроекты, которые в дальнейшем будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и внесены президентом в Верховную Раду как неотложные.

"Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными", - заявил президент Зеленский.