События

11:19 29.10.2020

В ВСУ зафиксирован 15-й летальный случай от COVID-19 и 171 новый заболевший за сутки

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В ВСУ зафиксирован 15-й летальный случай от COVID-19 и 171 новый заболевший за сутки

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтвержден 171 случай заражения коронавирусной инфекцией, зафиксирована еще одна смерть, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook в четверг.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 15 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины (г.Львов) 10.10.2020 был госпитализирован в ВМКЦ ОР. Положительный результат ПЦР-теста от 13.10.2020. В связи с ухудшением состояния здоровья 19.10.2020 был переведен в реанимационное отделение. Несмотря на принятые меры 28.10.2020 состояние здоровья ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Военнослужащий по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания", - говорится в обнародованном сообщении.

По состоянию на 10.00 четверга, 29 октября, в ВСУ COVID-19 болеет 1 956 человек. Всего за время пандемии выздоровели 3 932 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 376 человек.

"За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 171 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 55 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Дома под присмотром медицинской службы находится 77 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Теги: #всу #коронавирус
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