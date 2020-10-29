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11:00 29.10.2020

Число заражений коронавирусом растет в Индии, Индонезии и Пакистане, а на Тайване их нет

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Число заражений коронавирусом растет в Индии, Индонезии и Пакистане, а на Тайване их нет

Индия и Индонезия установили новые антирекорды по числу заражений коронавирусом, Пакистан ввел ограничения в 11 городах, а на Тайване не было ни одного местного случая заражения уже 200 дней, сообщают зарубежные СМИ.

В Индии общее число заражений коронавирусом превысило 8 млн, а общее число смертей увеличилось до 120527. За последние сутки в стране подтвердили еще почти 50 тыс. случаев заражения и 517 летальных исходов.

В 11 пакистанских городах, включая столицу Исламабад, ввели ограничения из-за коронавируса. После 22:00 по местному времени там будут прекращать работу все рынки, торговые центры и рестораны. Также власти ввели обязательный масочный режим в общественных местах. Всего в стране зарегистрировали более 330 тыс. случаев заражения. Более 312 тыс. человек уже выздоровели. Число летальных исходов составляет 6775.

В Индонезии число заражений COVID-19 с начала пандемии превысило 400 тыс., эпицентром заражений остается столица островного государства Джакарта. За последние сутки в стране выявили более 4 тыс. зараженных, тогда как накануне - 3,2 тыс.

Тем временем на Тайване не было ни одного местного случая заражения уже 200 дней, а именно - с 12 апреля. На острове с 23 млн жителей с начала пандемии заразились 550 человек, семь умерли. Эксперты говорят, что такие низкие показатели Тайваню удалось сохранить, потому что власти рано закрыли границы и строго следили за соблюдением ограничений на передвижение.

Теги: #коронавирус
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