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10:40 29.10.2020

В ноябре в "Софии Киевской" состоится выставка конкурсных предложений эскизов большого государственного герба Украины

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В ноябре в "Софии Киевской" состоится выставка конкурсных предложений эскизов большого государственного герба Украины

В ноябре в Национальном заповеднике "София Киевская" состоится выставка эскизов большого государственного герба Украины, которые принимают участие в конкурсе.

"В ноябре, в помещении Софии Киевской планируется провести публичную выставку всех предоставленных на конкурс эскизов, чтобы общественность и все желающие могли прийти и ознакомиться", - сказала глава Государственного агентства по вопросам искусства и художественного образования Галина Григоренко на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, во время этой выставки и будет проходить заседание жюри, которое обсудит, каким образом выберет победителя конкурса.

Она отметила, на данный момент поступило уже 40 заявок с эскизами на участие в конкурсе, они продолжат приниматься до 1 ноября.

Подведение итогов конкурса должно состояться до 1 декабря 2020 года.

Как сообщалось, 25 августа Верховная Рада Украины поручили Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

30 сентября Кабмин регламентировал проведение конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. В частности, для награждения лучших проектов эскизов устанавливаются премии: первая премия – 100 тыс. грн, вторая премия – 50 тыс. грн и третья премия – 30 тыс. грн.

В настоящее время утвержден лишь малый герб страны (трезубец). С 1996 года правительство проводило конкурс на лучший эскиз большого государственного герба и лучший текст гимна. Летом 2000 года правительство утвердило проект большого государственного герба Украины и текст государственного гимна Украины. Проект герба Украины представляет собой изображение на синем щите золотистого знака княжества Владимира Великого (малый государственный герб Украины - трезубец). По бокам щита изображены щитодержатели, справа - казак с мушкетом (герб Войска Запорожского), слева - коронованный лев (герб Галицко-Волынского государства). Над щитом - княжеский венец, а под щитом - переплетенные с гроздью красной калины золотые колосья пшеницы и сине-желтая лента. Однако до утверждения проекта законодательно дело так и не дошло.

Согласно ст.20 Конституции Украины (принята в 1996 г.) "главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеской державы Владимира Великого (малый государственный герб Украины). Большой государственный герб устанавливается с учетом малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, который принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины".

Теги: #киев #герб #софия_киевская
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