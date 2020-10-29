События

10:36 29.10.2020

Bolt запускает сервис доставки еды Bolt Food в Киеве

2 мин читать
Bolt запускает сервис доставки еды Bolt Food в Киеве

Транспортная платформа Bolt запускает сервис доставки еды Bolt Food в Киеве.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, к платформе в Украине уже присоединилось более 150 ресторанов: KFC, "Пузата Хата", "Тайский привет", "Китайский привет", "Вьетнамский привет", Meiwei, "БагатоЛосося", Musafir, Cinnabon и другие.

Компания отмечает, что в период запуска, доставка еды будет возможна только в центральные районы Киева и будет бесплатной. Со временем зона покрытия будет расширяться, и услуга станет платной. Минимальная стоимость заказа составляет 100 грн.

Среднее время доставки составит от 20 до 40 минут. При этом в целях безопасности еда будет доставляться только бесконтактным способом, а оплата ― производиться с помощью банковской карты.

"Уже более 2 млн людей пользуется платформой Bolt в Украине. Именно для них мы каждый день работаем над улучшением качества и расширением спектра услуг. У нас огромный опыт в сфере заказа поездок, который стал основой для запуска Bolt Food в Киеве. Мы хотим, чтобы наш новый сервис понравился пользователям и занял лидирующее место на украинском рынке доставки еды", - цитирует пресс-служба регионального менеджера Bolt Тараса Потичного.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food для смартфона. Если в вашем телефоне уже установлено приложение Bolt, все данные будут перенесены из него автоматически.

"Компания Bolt быстро реагирует на вызовы, которые диктует время. Мы позаботились о том, чтобы контакт курьеров с персоналом ресторанов и пользователями сервиса был минимальным. Это важная мера безопасности в период пандемии. Поэтому сделать заказ можно будет только с указанием конкретного места, где будет оставлен пакет с едой", - отметил региональный менеджер Bolt Food Игорь Шрамко.

Украина стала 15 страной, где была запущена эта услуга.

Теги: #киев #bolt #еда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:40 29.10.2020
В ноябре в "Софии Киевской" состоится выставка конкурсных предложений эскизов большого государственного герба Украины

В ноябре в "Софии Киевской" состоится выставка конкурсных предложений эскизов большого государственного герба Украины

10:05 29.10.2020
В Киеве за сутки у 577 жителей выявили COVID-19, скончались пять человек – Кличко

В Киеве за сутки у 577 жителей выявили COVID-19, скончались пять человек – Кличко

19:53 28.10.2020
В Киеве автобус выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ: один человек погиб, двое травмированы

В Киеве автобус выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ: один человек погиб, двое травмированы

17:19 28.10.2020
В Дарницком районе Киева голоса за ОПЗЖ пытаются приписать партии "Победа Пальчевского" – заявление

В Дарницком районе Киева голоса за ОПЗЖ пытаются приписать партии "Победа Пальчевского" – заявление

14:08 28.10.2020
Учебные заведения Киева возобновят работу 29 октября, на карантине останутся 8 школ - Кличко

Учебные заведения Киева возобновят работу 29 октября, на карантине останутся 8 школ - Кличко

13:35 28.10.2020
Учебные заведения Киева возобновят работу 29 октября, на карантине останутся 8 школ - Кличко

Учебные заведения Киева возобновят работу 29 октября, на карантине останутся 8 школ - Кличко

12:31 28.10.2020
В Киеве за сутки выявили 563 новых случая COVID-19, в том числе у 14 медиков - Кличко

В Киеве за сутки выявили 563 новых случая COVID-19, в том числе у 14 медиков - Кличко

10:14 28.10.2020
Полиция открыла три дела за нарушение избирательного законодательства в Петропавловской Борщаговке под Киевом, изъято 72,5 тыс грн.

Полиция открыла три дела за нарушение избирательного законодательства в Петропавловской Борщаговке под Киевом, изъято 72,5 тыс грн.

18:02 27.10.2020
Киевский горизбирком готов принимать протоколы с результатами выборов, но еще ни один райизбирком не готов из сдавать

Киевский горизбирком готов принимать протоколы с результатами выборов, но еще ни один райизбирком не готов из сдавать

17:59 27.10.2020
После каникул в дистанционном формате будет работать только 7 киевских школ, остальные вернутся к очному обучению - КГГА

После каникул в дистанционном формате будет работать только 7 киевских школ, остальные вернутся к очному обучению - КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На заседании Постоянного совета ОБСЕ в пятницу обсудят нарушение режима тишины на Донбассе, в результате которого пострадал боец ВСУ - Арестович

Число погибших в результате нападения на людей в церкви в Ницце увеличилось до трех человек

Зеленский ожидает от судей КС пояснений о причинах принятия спорных решений, или же может применить ряд инструментов для разрешения кризиса – советник главы ОП

Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО в связи с ударом по достижениям Украины в сфере борьбы с коррупцией

В ноябре в "Софии Киевской" состоится выставка конкурсных предложений эскизов большого государственного герба Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: отвод судьи в деле о "скифском золоте" - очень важное достижение Украины

На заседании Постоянного совета ОБСЕ в пятницу обсудят нарушение режима тишины на Донбассе, в результате которого пострадал боец ВСУ - Арестович

Число погибших в результате нападения на людей в церкви в Ницце увеличилось до трех человек

Зеленский ожидает от судей КС пояснений о причинах принятия спорных решений, или же может применить ряд инструментов для разрешения кризиса – советник главы ОП

Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО в связи с ударом по достижениям Украины в сфере борьбы с коррупцией

В ВСУ зафиксирован 15-й летальный случай от COVID-19 и 171 новый заболевший за сутки

Неизвестный напал на людей в церкви в Ницце, как минимум один человек погиб - СМИ

Число заражений коронавирусом растет в Индии, Индонезии и Пакистане, а на Тайване их нет

МБАК "Бердянск" ВМСУ восстановлен после последствий российской агрессии – "Укроборонпром"

Умер один из пострадавших в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА