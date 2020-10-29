Транспортная платформа Bolt запускает сервис доставки еды Bolt Food в Киеве.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, к платформе в Украине уже присоединилось более 150 ресторанов: KFC, "Пузата Хата", "Тайский привет", "Китайский привет", "Вьетнамский привет", Meiwei, "БагатоЛосося", Musafir, Cinnabon и другие.

Компания отмечает, что в период запуска, доставка еды будет возможна только в центральные районы Киева и будет бесплатной. Со временем зона покрытия будет расширяться, и услуга станет платной. Минимальная стоимость заказа составляет 100 грн.

Среднее время доставки составит от 20 до 40 минут. При этом в целях безопасности еда будет доставляться только бесконтактным способом, а оплата ― производиться с помощью банковской карты.

"Уже более 2 млн людей пользуется платформой Bolt в Украине. Именно для них мы каждый день работаем над улучшением качества и расширением спектра услуг. У нас огромный опыт в сфере заказа поездок, который стал основой для запуска Bolt Food в Киеве. Мы хотим, чтобы наш новый сервис понравился пользователям и занял лидирующее место на украинском рынке доставки еды", - цитирует пресс-служба регионального менеджера Bolt Тараса Потичного.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food для смартфона. Если в вашем телефоне уже установлено приложение Bolt, все данные будут перенесены из него автоматически.

"Компания Bolt быстро реагирует на вызовы, которые диктует время. Мы позаботились о том, чтобы контакт курьеров с персоналом ресторанов и пользователями сервиса был минимальным. Это важная мера безопасности в период пандемии. Поэтому сделать заказ можно будет только с указанием конкретного места, где будет оставлен пакет с едой", - отметил региональный менеджер Bolt Food Игорь Шрамко.

Украина стала 15 страной, где была запущена эта услуга.