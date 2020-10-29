События

10:24 29.10.2020

Умер один из пострадавших в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области

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Умер один из пострадавших в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области

Один из пострадавших в результате взрыва и пожара на газоперерабатывающей станции в пос.Березовское умер в Харьковской больнице скорой и неотложной помощи.

"Один пострадавший умер. Это мужчина (61 год), он получил до 80% ожогов тела. Кроме того, у него были другие травмы, в том числе и переломы", - сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на информацию врачей.

Таким образом, общее количество умерших в результате взрыва увеличилось до 3 человек.

Сейчас в больнице скорой и неотложной помощи остаются еще 8 пострадавших, в том числе двое в реанимации и четверо в ожоговом отделении. Состояние этих шестерых пациентов врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Как сообщалось, 28 октября около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован.

В результате происшествия на месте погибли 2 человека. Еще 9 пострадали и были госпитализированы.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #грс #взрыв #жертвы #харьковская_область
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