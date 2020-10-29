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10:05 29.10.2020

В Киеве за сутки у 577 жителей выявили COVID-19, скончались пять человек – Кличко

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В Киеве за сутки у 577 жителей выявили COVID-19, скончались пять человек – Кличко

В Киеве за прошедшие сутки у 577 человек подтвердили коронавирус, скончались пятеро заболевших, выздоровели – 259, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 577 человек. 5 заболевших скончались. В общем коронавирус унес жизни 726 киевлян", - написал Кличко на странице в Facebook.

Так, по его словам, в столице уже 36 027 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В частности заболели: 314 женщин в возрасте от 18 до 84 лет; 225 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет; 19 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет. Также COVID-19 выявили у 21 медика.

Кличко отметил, что в больницы столицы попали 63 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Также выздоровели за минувшие сутки 259 человек. Всего коронавирус преодолели 12 405 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 129, в Днепровском - 104 и в Дарницком районе - 75 случаев

"Ситуация с распространением вируса - тревожная. Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя!", - добавил мэр.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 7 342 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 990 человек, умерли 113 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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