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09:07 29.10.2020

75 тыс. человек остались без воды в Донецкой области из-за аварии – ОГА

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75 тыс. человек остались без воды в Донецкой области из-за аварии – ОГА

По состоянию на утро четверга продолжаются аварийные ремонтно-восстановительные работы на участке Второго Донецкого водопровода вблизи города Славянск, в связи с чем полностью или частично прекращено водоснабжение 5 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

"Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" приступили к ремонту магистрального водовода диаметром 1400 мм утром 28 октября. Сейчас прекращено водоснабжение 5 населенных пунктов (из них 3 частично) - г.Константиновка (частично), г.Дружковка (частично), с.Петровка, пгт Щербиновка (частично) и пгт Новгородское Торецкого городского совета (всего - 75401 чел/39720 абонентов)", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки были проведены земляные работы, выполненный отвод ила и откачка воды у места порыва, установлена причина порыва - трещина длиной 250 мм.

"По состоянию на 08:00 29 октября продолжаются работы по откачке воды на месте порыва, после чего будут начаты сварочные работы", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время завершения ремонтных работ - в течение суток 29 октября.

От КП "Компания "Вода Донбасса" привлечено 20 работников и 8 единиц техники.

"Напомним, что Второй Донецкий водопровод - главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены", - добавили в ОГА.

Теги: #донецкая_область #авария #водоснабжение
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