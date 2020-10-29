Число заражений COVID-19 в мире превысило 44 млн - университет Джонса Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 44 млн 481 тыс. 667 случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро четверга во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 174 тыс. 007 человек, выздоровели 30 млн 052 тыс. 209.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 млн 856 тыс. 413 заражений коронавирусом и 227 тыс. 685 летальных исходов. Более 3,5 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 млн 040 тыс. 203 заболевших COVID-19 при 120 тыс. 527 смертельных случаях и более 7,3 млн поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 468 тыс. 270 случаев заражения, умерли 158 тыс. 456, вылечены более 4,9 млн человек.