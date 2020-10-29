Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил пулевое сквозное ранение в руку, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в вечернее время враг применял минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В штабе ООС отметили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новгородского российские наемники применили 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и вели прицельный огонь из стрелкового оружия, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.

"Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает", - подчеркнули в штабе ООС.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.