12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров в Овручском районе Житомирской области,  получили материальную помощь в размере 300 000 грн

12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров в Овручском районе Житомирской области, получили материальную помощь в размере 300 000 гривен, сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"Наконец, все 12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров на Овруччине, в полном объеме получили материальную помощь в размере 300 000 гривен. Благодаря поддержке со стороны премьер-министра Украины и оперативного согласования всех необходимых документов Минэкономики и Минфином мы поставили точку в этой истории", - написал Бунечко на своей официальной странице в соцсети Феябук в среду вечером.