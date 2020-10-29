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02:39 29.10.2020

На Буковине 397новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

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На Буковине 397новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

По состоянию на вечер среды в Черновицкой области зарегистрировано 397 новых случаев заболевания коронавирусом, количество больных с начала эпидемии превысило 20 906. человек, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Согласно опубликованной Осачуком на странице в соцсети Фейсбук информации, по состоянию на вечер среды, 28 октября, за сутки зарегистрировано 397 новых случаев инфицирования COVID-19, 85 человек выздоровели. Всего с начала эпидемии заразилось 20 906 человек, 10 264 выздоровели, 449  – умерли.

Также сообщается, что за последние сутки исследовано 1598 образцов.

Теги: #буковина #коронавирус #украина
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