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22:28 28.10.2020

ТКГ поручила политической подгруппе срочно подготовить план действий для активизации работы по урегулированию конфликта на Донбассе – Грау

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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поручила рабочей группе по политическим вопросам срочно подготовить план действий для активизации работы по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Дискуссия в рабочей группе по политическим вопросам вновь не продемонстрировала продвижений. ТКГ, стремясь активизировать работу по урегулированию конфликта, поручила рабочей группе срочно подготовить проект плана действий на основе письменных предложений участников рабочей группы в полном соответствии с Минскими соглашениями", - говорится в сообщении для печати спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау после встречи ТКГ 28 октября.

По ее словам, согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, общая динамика соблюдения режима прекращения огня на Донбассе продолжает в целом сохраняться, что положительно сказывается на жизни гражданского населения в зоне конфликта.

"В течение трех месяцев число нарушений остается значительно ниже уровня, регистрируемого до вступления в силу Мер по усилению режима прекращения огня 27 июля 2020 года. Это свидетельствует о важности политической воли для дальнейшего сохранения устойчивого перемирия", - указала Грау.

Представитель ОБСЕ отметила, что участники заседания ТКГ подтвердили общее понимание относительно местоположения дополнительных участков разведения сил и средств, а также обновленного плана разминирования. Тем не менее, договориться о начале имплементации не удалось.

Грау сообщила, что в гуманитарной рабочей группе участники заседания заверили, что 10 ноября 2020 года будут готовы к одновременному открытию новые контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области.

Кроме того, рассматривались вопросы, связанные с урегулированием юридического статуса ряда лиц, освобожденных в рамках ранее состоявшихся обменов.

"Я призываю приложить все усилия для скорейшего освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, по принципу "всех на всех", как предусмотрено Минскими соглашениями", - заявила Грау.

В центре внимания экономической рабочей группы были вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской области. Также обсуждались проблемы экологии и вопросы выплаты пенсий гражданам, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Теги: #ткг #украина #донбасс
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