Зеленский инициирует консультации с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы "решить вопрос Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, такое решение он принял в ответ на набравшую 25 тыс. голосов электронную петицию с просьбой к президенту подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК.

"По результатам рассмотрения петиции президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия. Высший совет правосудия является важным элементом государственной судебной архитектуры и имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с Окружным административным судом города Киева", - отмечается в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что порядок создания и ликвидации судов в Украине четко урегулирован на законодательном уровне. Согласно ч. 2 ст. 125 Конституции Украины, суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия.

В ОП также указали, что президент Зеленский с самого начала политической карьеры подчеркивал, что развитие реального народовластия в Украине, обязательный учет общественного мнения при принятии важных государственных решений, а также трансформация Украины в действительно современное и цивилизованное государство должны быть приоритетами каждого ответственного политика.

Как сообщалось, 26 октября электронная петиция "О ликвидации Окружного административного суда г. Киева" от 30 июля набрала необходимые 25 тыс. голосов на сайте главы государства для ее рассмотрения. Зеленского призвали безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК.

Инициатор петиции призвал президента ликвидировать ОАСК в связи с "полной потерей авторитета Окружным административным судом г. Киева - в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 года и в июле 2020 года записей разговоров руководства этого суда, которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений".