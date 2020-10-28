Зеленский инициирует консультации с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы "решить вопрос Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, такое решение он принял в ответ на набравшую 25 тыс. голосов электронную петицию с просьбой к президенту подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК.