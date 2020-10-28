Еврокомиссия устанавливает рамки адекватной минимальной зарплаты в странах ЕС

Европейская комиссия предложила в среду директиву ЕС, которая гарантирует работникам предприятий и учреждений стран союза минимальную зарплату, позволяющую вести достойный образ жизни.

"Работники должны реализовать право на адекватную минимальную зарплату и на достойный уровень жизни. Сегодня мы предлагаем рамки для минимальной заработной платы при полном уважении национальных традиций и свободы социальных партнеров", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, это создаст основу для справедливого, всеобъемлющего и устойчивого восстановления после кризиса пандемии COVID-19. Кризис особенно больно ударил по секторам с большой долей низкооплачиваемых работников, таким как клининговые услуги, розничная торговля, здравоохранение и долгосрочный уход, а также уход в интернатах.

Почти 10% наемных работников в ЕС живут в бедности: это должно измениться, отметил комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит. В последние десятилетия зарплаты росли, в результате чего минимальная значительно отстала.

Минимальная зарплата есть во всех странах-членах ЕС. В 21 стране она установлена законом, а в 6 государствах (Дании, Италии, Кипре, Австрии, Финляндии и Швеции) ее размер обеспечивается исключительно коллективными договорами.

Исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который курирует экономический блок, считает, что социальные партнеры должны играть решающую роль в установлении зарплаты на национальном и местном уровнях.

"Мы поддерживаем их свободу самостоятельно вести переговоры о зарплате, а там, где это невозможно, задаем направляющие рамки государствам-членам для установления минимальной зарплаты", - пояснил он.

Директива не обязывает государства законодательно закреплять минимальную зарплату, а также не устанавливает общий для союза минимальный уровень оплаты труда.