События

21:50 28.10.2020

Москве придется разблокировать подгруппы ТКГ для обсуждения плана действий по активизации работы ТКГ – Гармаш

3 мин читать
Москве придется разблокировать подгруппы ТКГ для обсуждения плана действий по активизации работы ТКГ – Гармаш

Российской Федерации и ее представителям в Трехсторонней контактной группе для обсуждения плана действий по активизации работы ТКГ, который было предложено разработать на заседании 28 октября, придется разблокировать работу подгрупп ТКГ, отмечает представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш.

В среду на своей странице в Фейсбук он написал, что после неудачи с ультиматумом об отмене постановления Верховной Рады о местных выборах, "россиянам пришлось искать выход из тупика, в который они сами себя загнали", и они придумали "План действий по урегулированию конфликта…".

"И снова, к реализации этого "плана" подвязали и обмен, и разминирование, и все другие вопросы, касающиеся непосредственно жизни людей. Мы, чтоб разблокировать переговоры, согласились на обсуждение в рамках ТКГ некоего нового документа, но, естественно, он должен быть подготовлен модератором от ОБСЕ на основании, в том числе, и нашего варианта "Плана действий". Свой план мы пообещали разработать и представить ОБСЕ в следующую среду", - указал Гармаш.

Представитель ОРДО Украины в ТКГ подчеркнул, что теперь "той стороне" либо придется обсуждать компромиссный документ в политической подгруппе и, следовательно, разблокировать на время обсуждения работу других подгрупп, либо отказаться от своей же идеи обсуждения в ТКГ "Плана действий" и загнать переговоры в еще больший тупик.

"Но теперь уже формального повода в виде нарушающего Минские соглашения постановления Рады у Москвы не будет. Зато будет истекающий в декабре срок действия Закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, который, в случае блокировки переговорного процесса, украинский парламент может и не продлить... Особенно, если монобольшинство после местных выборов посыплется...", - считает он.

Гармаш также назвал позитивом подтверждение сторонами ТКГ намерения открыть 10 ноября КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области. "Если позволит эпидемиологическая ситуация, то оба будут работать в режиме пропуска не только пешеходов, но и частного автотранспорта (но не сразу). На сегодня в Луганской области автомобильных КПВВ еще нет, так что коммуникация с оккупированной территорией реально станет легче", - отметил он.

Как сообщалось, на заседании 28 октября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил в течение недели подготовить с участием представителей Украины, России и ОБСЕ план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов по выполнению Минских договоренностей.

"Соответствующий план действий должен быть разработан с использованием предложений участников консультаций и наработок по результатам встречи советников лидеров "Нормандской четверки", которая состоялась в Париже в сентябре этого года", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

Кравчук указал, что Украина также подготовит свой проект плана действий. "Поэтому предлагаем через неделю досрочно собрать заседание ТКГ, чтобы продемонстрировать нашу готовность решить насущные вопросы работы", - отметил Кравчук.

Теги: #ткг #гармаш #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:48 28.10.2020
Местные выборы в Украине прошли спокойно – международная миссия ВКУ

Местные выборы в Украине прошли спокойно – международная миссия ВКУ

19:47 28.10.2020
Кравчук в ТКГ призвал РФ и оккупационные "власти" ОРДЛО разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц

Кравчук в ТКГ призвал РФ и оккупационные "власти" ОРДЛО разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц

19:19 28.10.2020
Кравчук предложил за неделю разработать план действий по разблокированию работы ТКГ с участием представителей Украины, РФ и ОБСЕ

Кравчук предложил за неделю разработать план действий по разблокированию работы ТКГ с участием представителей Украины, РФ и ОБСЕ

19:04 28.10.2020
ТКГ договорилась об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября – Офис президента

ТКГ договорилась об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября – Офис президента

14:27 28.10.2020
Стратегическое партнерство между Украиной и США будет развиваться при любом президенте - глава МИД Украины

Стратегическое партнерство между Украиной и США будет развиваться при любом президенте - глава МИД Украины

14:19 27.10.2020
В Брюсселе полагают, что Киев и Будапешт должны решить существующие двусторонние проблемы, основываясь на ценностях и принципах ЕС

В Брюсселе полагают, что Киев и Будапешт должны решить существующие двусторонние проблемы, основываясь на ценностях и принципах ЕС

13:36 27.10.2020
ENEMO оценивает местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хотя имеет ряд замечаний – предварительный отчет

ENEMO оценивает местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хотя имеет ряд замечаний – предварительный отчет

12:00 27.10.2020
Украина с 1 ноября начинает оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

Украина с 1 ноября начинает оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

11:29 27.10.2020
Украина "недружественными шагами" отказалась от поддержки Венгрией усилий по евроатлантической интеграции - Сийярто

Украина "недружественными шагами" отказалась от поддержки Венгрией усилий по евроатлантической интеграции - Сийярто

11:07 27.10.2020
В Азербайджане открылось первое почетное консульство Украины

В Азербайджане открылось первое почетное консульство Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сытник: после решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании

Кравчук в ТКГ призвал РФ и оккупационные "власти" ОРДЛО разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц

Кравчук предложил за неделю разработать план действий по разблокированию работы ТКГ с участием представителей Украины, РФ и ОБСЕ

Решение КС, отменяющее отвественность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой точки зрения - НАБУ

ТКГ договорилась об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября – Офис президента

ПОСЛЕДНЕЕ

"Розкажи мені": онлайн-платформа психологической поддержки провела 9 тысяч часов консультаций с пациентами

Венесуэла готова работать с любой страной мира в сфере противодействия COVID-19 - Мадуро

Министр финансов ожидает результатов от нового главы таможни в кратчайшие сроки

Сытник: после решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании

Восемь человек обвиняются в США в работе на Китай - Минюст

Мусульманский мир критикует "Шарли Эбдо" за карикатуру на Эрдогана

В ЦИК разъяснили вопросы повторного голосования на выборах депутатов советов громад с количеством избирателей до 10тыс. и сельского, поселкового, городского головы

В Киеве автобус выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ: один человек погиб, двое травмированы

В Италии за сутки выявили почти 25 тыс. случаев COVID-19, что является рекордом

ЦИК зарегистрировала нардепа Шараськина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА