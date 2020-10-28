Москве придется разблокировать подгруппы ТКГ для обсуждения плана действий по активизации работы ТКГ – Гармаш

Российской Федерации и ее представителям в Трехсторонней контактной группе для обсуждения плана действий по активизации работы ТКГ, который было предложено разработать на заседании 28 октября, придется разблокировать работу подгрупп ТКГ, отмечает представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш.

В среду на своей странице в Фейсбук он написал, что после неудачи с ультиматумом об отмене постановления Верховной Рады о местных выборах, "россиянам пришлось искать выход из тупика, в который они сами себя загнали", и они придумали "План действий по урегулированию конфликта…".

"И снова, к реализации этого "плана" подвязали и обмен, и разминирование, и все другие вопросы, касающиеся непосредственно жизни людей. Мы, чтоб разблокировать переговоры, согласились на обсуждение в рамках ТКГ некоего нового документа, но, естественно, он должен быть подготовлен модератором от ОБСЕ на основании, в том числе, и нашего варианта "Плана действий". Свой план мы пообещали разработать и представить ОБСЕ в следующую среду", - указал Гармаш.

Представитель ОРДО Украины в ТКГ подчеркнул, что теперь "той стороне" либо придется обсуждать компромиссный документ в политической подгруппе и, следовательно, разблокировать на время обсуждения работу других подгрупп, либо отказаться от своей же идеи обсуждения в ТКГ "Плана действий" и загнать переговоры в еще больший тупик.

"Но теперь уже формального повода в виде нарушающего Минские соглашения постановления Рады у Москвы не будет. Зато будет истекающий в декабре срок действия Закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, который, в случае блокировки переговорного процесса, украинский парламент может и не продлить... Особенно, если монобольшинство после местных выборов посыплется...", - считает он.

Гармаш также назвал позитивом подтверждение сторонами ТКГ намерения открыть 10 ноября КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области. "Если позволит эпидемиологическая ситуация, то оба будут работать в режиме пропуска не только пешеходов, но и частного автотранспорта (но не сразу). На сегодня в Луганской области автомобильных КПВВ еще нет, так что коммуникация с оккупированной территорией реально станет легче", - отметил он.

Как сообщалось, на заседании 28 октября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил в течение недели подготовить с участием представителей Украины, России и ОБСЕ план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов по выполнению Минских договоренностей.

"Соответствующий план действий должен быть разработан с использованием предложений участников консультаций и наработок по результатам встречи советников лидеров "Нормандской четверки", которая состоялась в Париже в сентябре этого года", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

Кравчук указал, что Украина также подготовит свой проект плана действий. "Поэтому предлагаем через неделю досрочно собрать заседание ТКГ, чтобы продемонстрировать нашу готовность решить насущные вопросы работы", - отметил Кравчук.