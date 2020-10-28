"Розкажи мені": онлайн-платформа психологической поддержки провела 9 тысяч часов консультаций с пациентами

С начала своей работы украинская онлайн-платформа бесплатной психологической поддержки «Розкажи мені» провела более 9 тысяч часов консультаций. На связи со специалистами платформы были многочисленные пациенты из Украины, Беларуси, Израиля и Америки. Об этом в сюжете телеканала «Украина» рассказал Виктор Березенко, основатель Института когнитивного моделирования.

«К сожалению, в Украине отсутствует культура общения с психологом или психотерапевтом. Кстати, эта проблема присуща всему постсоветскому пространству. Обращение к специалисту в обществе приравнивается признанию в том, что у человека «поехала крыша». Но это не так! Скажем, в западных странах консультация психолога - такая же обыденная вещь, как и визит к стоматологу», - объясняет основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

Он также добавил, что его команда упорно работает над популяризацией вопросов важности психического здоровья.

По словам научного руководителя Института Спартака Субботы, чаще всего на онлайн-проект «Розкажи мені» люди обращаются с симптомами депрессии или тревожного расстройства.

Институт когнитивного моделирования при поддержке МОЗ Украины и Красного Креста начал онлайн-проект бесплатной поддержки «Розкажи мені». За первые месяцы работы совокупное время консультаций посетителей составило 9 000 часов, всего было отработано 5 000 заявок на помощь. Сейчас на платформе работает 125 профессиональных психологов.

С августа 2020 года Институт когнитивного моделирования открыл доступ на платформу для граждан Беларуси. По состоянию на 15 октября обработано 500 заявок от белорусов.