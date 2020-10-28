Министр финансов ожидает результатов от нового главы таможни в кратчайшие сроки

Павел Рябикин на должности главы Государственной таможенной службы должен продемонстрировать результаты в кратчайшие сроки, а именно - по выполнению доходов бюджета и продолжения трансформации ведомства в эффективную сервисную службу, прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

"Ожидаю от нового руководителя таможни быстрых результатов по двум направлениям. Первое. Выполнение доходов бюджета, что позволит обеспечить финансовую стабильность и поддержать экономику страны. И второе - продолжение трансформации таможни в современную, прозрачную, эффективную сервисную службу европейского образца", - сказал Марченко в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду вечером.

"Задача нового руководителя - показать результаты в кратчайшие сроки, с учетом того, что все процессы уже запущены - прежде всего, трансформация таможни в единое юрлицо и аттестация таможенников", - добавил он.

Глава Минфина отметил, что Рябикин имеет достаточный опыт на предыдущих государственных должностях для обеспечения успешной трансформации ведомства.

Как сообщалось, правительство согласовало назначение на вакантную должность главы Гостаможслужбы Павла Рябикина. В соответствии со всеми процедурами он проходит спецпроверку.

"По ее итогам будет принято соответствующее решение о назначении. Подчеркну: на период действия карантина путем заключения срочного контракта о прохождении госслужбы", - указал министр финансов.