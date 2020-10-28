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20:37 28.10.2020

Восемь человек обвиняются в США в работе на Китай - Минюст

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Восемь человек обвиняются в США в работе на Китай - Минюст

Обвинения в работе на КНР выдвинуты в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк, США) в отношении восьми человек, информирует в среду Минюст США.

"Люди, в отношении которых выдвинуты обвинения, действовали во благо и под контролем КНР, они следили и были причастны к кампании запугивания ряда граждан США, призывая их вернуться в Китай в рамках всемирной незаконной согласованной кампании, известной как операция "Охота на лис", - говорится в пресс-релизе министерства юстиции США.

"В рамках сегодняшних мер, мы поймали самих охотников, пятеро обвиняемых арестованы ФБР, а тем, кто находятся в КНР, мы советуем держаться подальше - такое поведение здесь (в США) не приветствуется", - прокомментировал ситуацию представитель Минюста Джон Демерс.

"Китайское руководство предпринимает попытки наблюдения, угроз и запугивания в отношении наших граждан и резидентов, находящихся на территории США на законных основаниях - это входит в китайскую стратегию подрывного влияния в нашей стране и по всему миру", - сообщил в свою очередь глава ФБР Кристофер Рэй.

Теги: #сша #шпионаж #китай #обвинения
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