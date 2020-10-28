Мусульманский мир критикует "Шарли Эбдо" за карикатуру на Эрдогана

Президент Ирана Хасан Рухани после выступления Парижа в защиту карикатур на главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на которых также изображен пророк Мухаммед, заявил, что оскорбление пророка может способствовать насилию, сообщает межарабский телеканал "аль-Джазира".

"Оскорблять пророка - не достижение. Это аморально. Это поощряет насилие", - сказал Рухани в телеобращении на еженедельном заседании кабинета министров.

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил, что свободу слова во Франции нужно ограничить, если она оскорбляет более 1,5 млрд человек.

"У нас (мусульман - ИФ) тоже есть права. У нас есть право на защиту наших религиозных чувств и ценностей", - цитирует "аль-Джазира" слова ас-Сиси.

В Бангладеш несколько сот человек вышли на протестную акцию против политики Франции в отношении ислама. Активисты несли транспаранты с надписями "Самый большой террорист в мире - Эмманюэль Макрон" и "Выгоните посла Франции из Бангладеш".

Глава МИД Малайзии Хишаммуддин Хусейн Малайзии также осудил публикацию карикатуры в "Шарли Эбдо". "Мы решительно осуждаем любую подстрекательскую риторику и провокационные действия, направленные на оскорбление нашей религии", - говорится в его заявлении.

В свою очередь, представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что, несмотря на "попытки дестабилизации и запугивания", Франция "никогда не откажется от своих принципов и ценностей". Он также заверил, что европейские партнеры разделяют эту позицию Франции

Журнал опубликовал обложку с карикатурой на турецкого президента в среду.

Ранее в пригороде Парижа был убит учитель Самюэль Пати, который показывал классу карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках дискуссии о свободе слова. Его убийца чеченского происхождения Абдулла Анзоров был ликвидирован полицией вскоре после нападения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ислам переживает кризис по всему миру. Он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство, и тщательнее контролировать источники финансирования мечетей.

После этого Эрдоган посоветовал Макрону проверить психическое здоровье и призвал мусульманский мир и сограждан бойкотировать французские товары.