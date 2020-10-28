В ЦИК разъяснили вопросы повторного голосования на выборах депутатов советов громад с количеством избирателей до 10тыс. и сельского, поселкового, городского головы

Центральная избирательная комиссия утвердила Разъяснение по отдельным вопросам организации подготовки и проведения повторного голосования по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной громады с количеством избирателей до 10тыс.), сельского, поселкового, городского головы.

"Документ направлен на обеспечение единообразного применения положений Избирательного кодекса Украины при организации подготовки и проведения повторного голосования из указанных выборов депутатов советов и председателей", - сообщает в среду вечером пресс-служба ЦИК.

В разъяснении, в частности, указано, что решение о назначении повторного голосования сельский, поселковый, городской теризбирком должен принять сразу после установления результатов голосования по соответствующим местным выборам.

"Повторное голосование назначается на воскресенье - в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о его назначении, до наступления которой ТИК сможет обеспечить осуществление необходимых избирательных процедур в установленные Кодексом сроки. Первым днем, с которого исчисляется трехнедельный срок для его назначения, является следующий день со дня принятия соответствующего решения", - говорится в разъяснении ЦИК.

В разъяснении также указано, что для проведения повторного голосования используются формы избирательных документов, утвержденные и установленные соответствующими постановлениями ЦИК, с указанием после названия местных выборов и даты их проведения слов "ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ" и даты его проведения.в