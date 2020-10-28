В Киеве автобус выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ: один человек погиб, двое травмированы

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса возле станции метро "Выдубичи", в результате которого погиб один человек, двое получили телесные повреждения.

"В столичную полицию по спецлинии "102" в 18:44 поступило сообщение от прохожих о том, что возле станции метро "Выдубичи" произошло ДТП с пострадавшими…По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону у остановку и снес МАФ. В результате чего травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева

Сейчас правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Происшествие зарегистрировано надлежащим образом, проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация событию.