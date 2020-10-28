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19:47 28.10.2020

Кравчук в ТКГ призвал РФ и оккупационные "власти" ОРДЛО разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц

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Кравчук в ТКГ призвал РФ и оккупационные "власти" ОРДЛО разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные "власти" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки плана действий по разблокированию работы ТКГ.

"Представители Украины настояли на подтверждении лиц из списка на взаимное освобождение, который украинская сторона передала еще в июле", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в среду по итогам заседания ТКГ.

В свою очередь спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау обратилась с просьбой ускорить процесс, ведь пока продолжаются переговоры, люди продолжают находиться в условиях заключения, что не является гуманным.

Теги: #ткг #кравчук
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