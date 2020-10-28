В Италии за сутки выявили почти 25 тыс. случаев COVID-19, что является рекордом

В Италии за последние 24 часа зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19 - выявили 24 тыс. 991 заражений, сообщил в среду Минздрав страны.

Отмечается, что это почти на 3 тыс. случаев коронавируса больше, чем было выявлено во вторник (21 тыс. 994).

Кроме того, зарегистрировано 205 летальных исходов среди инфицированных, что ниже вчерашнего рекордного показателя (221).

Стремительный рост случаев наблюдается на севере области Ломбардии - наиболее эпидемиологически неблагоприятном регионе. Там за сутки зафиксировали 7 тыс. 558 новых заражений COVID-19, что более, чем на 2,5 тыс. выше вчерашнего показателя.

На втором месте по темпам распространения коронавируса стоит область Пьемонт, где за сутки выявили 2 тыс. 827 инфицированных.

В стране с начала пандемии зафиксировали более 589,7 тыс. случаев COVID-19, число летальных исходов превышает отметку в 37,9 тыс.

В Италии с понедельника ужесточили ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В соответствии с новыми правилами, которые огласила в воскресенье канцелярия председателя Совета министров Италии, в стране закрывают все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени - до шести вечера.

Несмотря на то, что жители встретили такие ограничения протестами, советник Минздрава Италии Вальтер Риччарди предупредил, что данных мер может быть недостаточно для сдерживания распространения вируса. Риччарди также призвал к введению карантинов в городах Милан и Неаполь, где, по его словам, заразиться COVID-19 возможно лишь сходив в бар.

В среду мэр Милана Джузеппе Сала и его коллега из Неаполя Джуиджи де Маджистрис предупредили правительство Италии, что не понимают, на каких основаниях в Минздраве страны сделали вывод, что в их городах требуется ввести режим самоизоляции.

"Если это - мнение министерства, то мы хотим знать, на каких фактах, которых лично у нас нет, оно основывается", - добавил мэр Милана.

Он отметил, что в Милане обстановка под контролем. В настоящее время в отделениях интенсивной терапии находятся 300 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Во время первой волны заболевания, весной 2020 года, таких пациентов в Милане было 1,7 тыс. Мэр не исключил, что ситуация может со временем ухудшаться, однако заявил, что у него есть 10-15 дней, чтобы посмотреть, как развивается обстановка и действительно ли могут потребоваться радикальные меры по сдерживанию COVID-19.