События

19:32 28.10.2020

ЦИК зарегистрировала нардепа Шараськина

1 мин читать
ЦИК зарегистрировала нардепа Шараськина

В среду, 28 октября, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия зарегистрировала народного депутата, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г в общегосударственном многомандатном избирательном округе Андрея Шараськина.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, Шараськин родился в 1977 году, проживает в Тернополе, член политической партии "Голос", включен в избирательный список "Голос" под № 20.

Теги: #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:44 28.10.2020
Почти все участковые избиркомы завершили подсчет голосов на местных выборах

Почти все участковые избиркомы завершили подсчет голосов на местных выборах

17:12 27.10.2020
"Слуга народа" Гунько опережает Ляшко на 2,11% в округе №208 после подсчета почти 95% протоколов – ЦИК

"Слуга народа" Гунько опережает Ляшко на 2,11% в округе №208 после подсчета почти 95% протоколов – ЦИК

14:41 27.10.2020
В ЦИК назвали сроки установления результатов местных выборов в Украине

В ЦИК назвали сроки установления результатов местных выборов в Украине

14:33 27.10.2020
В ЦИК назвали сроки установления результатов на местных выборах в Украине

В ЦИК назвали сроки установления результатов на местных выборах в Украине

16:19 26.10.2020
В БДИПЧ ОБСЕ отметили профессионализм ЦИК на прошедших выборах

В БДИПЧ ОБСЕ отметили профессионализм ЦИК на прошедших выборах

14:44 26.10.2020
У ЦИК пока нет результатов местных выборов в Украине, обещают обнародовать их после получения от ТИК

У ЦИК пока нет результатов местных выборов в Украине, обещают обнародовать их после получения от ТИК

14:37 26.10.2020
ЦИК обещает обнародовать результаты местных выборов после получения их от ТИК

ЦИК обещает обнародовать результаты местных выборов после получения их от ТИК

11:49 26.10.2020
Разрыв между Гунько и Ляшко на выборах нардепа в округе №208 после подсчета 30% протоколов составляет до 1,28% – ЦИК

Разрыв между Гунько и Ляшко на выборах нардепа в округе №208 после подсчета 30% протоколов составляет до 1,28% – ЦИК

10:53 26.10.2020
Явка избирателей на выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - ЦИК

Явка избирателей на выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - ЦИК

10:43 26.10.2020
Явка избирателей на выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - ЦИК

Явка избирателей на выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кравчук в ТКГ призвал РФ и оккупационные "власти" ОРДЛО разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц

Кравчук предложил за неделю разработать план действий по разблокированию работы ТКГ с участием представителей Украины, РФ и ОБСЕ

Решение КС, отменяющее отвественность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой точки зрения - НАБУ

ТКГ договорилась об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября – Офис президента

НАПК закрывает реестр электронных деклараций из-за решения КС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве автобус выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ: один человек погиб, двое травмированы

Кравчук в ТКГ призвал РФ и оккупационные "власти" ОРДЛО разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц

В Италии за сутки выявили почти 25 тыс. случаев COVID-19, что является рекордом

Более 24,5 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в Великобритании, 310 человек скончались

Кравчук предложил за неделю разработать план действий по разблокированию работы ТКГ с участием представителей Украины, РФ и ОБСЕ

Решение КС, отменяющее отвественность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой точки зрения - НАБУ

В Германии до конца ноября закрываются оперы, бордели и спортклубы

ТКГ договорилась об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября – Офис президента

Более жесткие ограничения по COVID-19 в Германии продлятся до конца ноября - Меркель

Эрдоган подал иск против французского журнала "Шарли Эбдо"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА