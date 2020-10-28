ЦИК зарегистрировала нардепа Шараськина

В среду, 28 октября, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия зарегистрировала народного депутата, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г в общегосударственном многомандатном избирательном округе Андрея Шараськина.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, Шараськин родился в 1977 году, проживает в Тернополе, член политической партии "Голос", включен в избирательный список "Голос" под № 20.