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19:30 28.10.2020

Более 24,5 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в Великобритании, 310 человек скончались

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Более 24,5 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в Великобритании, 310 человек скончались

Медики в Великобритании диагностировали еще 24 тыс. 701 случай коронавируса COVID-19, а также зафиксировали смерть 310 лиц, инфицированных им, сообщает в среду телеканал Sky news.

Отмечается, что показатели заболеваемости выросли на 1816 случаев по сравнению с предыдущим периодом. В то же время смертность сократились на 57 - с 367 летальных исходов, зафиксированных в минувший вторник.

По данным Sky news, рост количества летальных исходов не стал сюрпризом для советников правительства, которые ранее предупреждали, что трехзначные показатели суточной смертности могут держаться в течение, как минимум, трех месяцев.

При этом, отмечает телеканал, на фоне такой ситуации премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сталкивается с возрастающим давлением сторонников введения более жестких ограничительных мер в стране.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили 942 275 случаев заражения коронавируса. 45 675 инфицированных скончались.

Теги: #коронавирус #британия
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