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19:10 28.10.2020

Решение КС, отменяющее отвественность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой точки зрения - НАБУ

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Решение КС, отменяющее отвественность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой точки зрения - НАБУ

Решение Конституционного суда Украины, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, является политическим и не выдерживает никакой критики, заявляют в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

"Таким образом КС Украины не только легитимизирует намерения политиков и чиновников скрыть от общества незаконно приобретенные состояния, но и защищает интересы отдельных судей КСУ, чье недостоверное декларирование расследуется в пределах уголовных производств", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой НАБУ в среду вечером.

В Бюро отмечают, что внедрение электронного декларирования является одним из ключевых достижений государства после революции Достоинства. "Это - краеугольный камень антикоррупционной реформы, начатой в 2014 году. Его цель - сделать власть прозрачной и подотчетной обществу. Ведь декларантами являются лица, содержащиеся за счет налогоплательщиков, в том числе это касается и судей", - напоминают в НАБУ.

Однако, отмечают в Антикоррупционном бюро, судьи КСУ решили, что все служители Фемиды должны оставаться вне этого процесса, а мониторинг их образа жизни является якобы формой давления, так же как и составления протоколов в случае выявления расхождений между декларируемыми и фактическими доходами. Поэтому, благодаря решению КСУ в Украине никто не будет контролировать и не будет иметь права спрашивать о состоянии судей и источниках их происхождения, привлекать к ответственности при наличии разногласий.

"Такое решение не выдерживает никакой критики, ни с этической, ни с правовой точки зрения. Ведь окончательное решение в случае выявленных нарушений судьями законодательства сфере предотвращения коррупции является исключительной прерогативой судов, а не НАПК или НАБУ. Поэтому выводы КСУ о якобы нарушении независимости судей при нынешнем законодательстве о предотвращении коррупции являются безосновательными", - подчеркивают в НАБУ.

В Бюро также информируют, что по состоянию на 27 октября 2020г у них в работе находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электроннвые декларации. 7 лицам, среди которых трое бывших народных депутатов, сообщено о подозрении. 34 дела направлены в суд. В отношении 13 лиц есть решение суда (6 приговоров в отношении 7 человек дела закрыты по нереабилитирующим основаниям).

"Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты. Следовательно, должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности. Вводя е-декларирования, Украина последовала лучшие практики развитых западных стран, в которых декларирование является элементом политической культуры и проявлением уважения к гражданам. Действенность этого инструмента определяется степенью ответственности за его нарушение, которое КСУ своим решением фактически свел на нет. Тем самым нанесен сокрушительный удар по эффективному инструменту очистки власти от коррупции", - говорится в заявлении НАБУ.

Теги: #решение #декларирование #набу #кс
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