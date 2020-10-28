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19:04 28.10.2020

ТКГ договорилась об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября – Офис президента

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ТКГ договорилась об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября – Офис президента

Участники очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации при модераторстве ОБСЕ договорилась об открытии 10 ноября двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе, сообщает Офис президента.

"Участники консультаций в Трехсторонней контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) – "Золотое" и "Счастье" - 10 ноября", - сказано в сообщении.

Так, первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил о готовности Украины открыть оба КПВВ в определенную дату. Кроме того, 6 ноября он посетит эти КПВВ для завершения организационных вопросов, и пригласил присоединиться к визиту специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

"В то же время представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", которое за год трижды находилось под обстрелом", - говорится в сообщении.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ отметила готовность сторон поддерживать постоянный режим прекращения огня и призвала участников Трехсторонней контактной группы продолжить работу по выработке координационного механизма для контроля за соблюдением режима тишины.

Кроме того, члены украинской делегации также подчеркнули, что согласие участников консультаций разработать проект плана действий, позволяет "уже сегодня разблокировать реализацию договоренностей по разминированию 20 новых участков, что чрезвычайно важно в связи с приближением зимнего периода, а также перейти к практическим действиям по разведению сил и средств на четырех следующих участках".

Теги: #ткг #кпп #открытие
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