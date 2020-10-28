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19:04 28.10.2020

Более жесткие ограничения по COVID-19 в Германии продлятся до конца ноября - Меркель

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Более жесткие ограничения по COVID-19 в Германии продлятся до конца ноября - Меркель

Новые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса вводятся в Германии со 2 ноября как минимум до конца месяца, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам консультаций с руководителями федеральных земель ФРГ.

"Меры вводятся со 2 ноября до конца месяца", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду. По ее словам, меры потребуют очередного "общенационального усилия".

"Это преследует цель вернуться в декабре к более-менее нормальной общественной жизни", - сказала Меркель.

По ее словам, теперь находиться в общественном пространстве можно только в одиночку или членам двух семей (двух домохозяйств), максимальное число людей при этом не может превышать 10 человек. "Частные праздники в квартирах неприемлемы, и мы усилим контроль за этим", - сказала канцлер.

Также Меркель призвала отказаться от туристических поездок.

До конца ноября из-за роста числа заболевших коронавирусом закрывается ряд общественных заведений. "Оперы, концертные залы, музеи работать не будут", - отметила Меркель.

Как сказано в правительственных документах, "под закрытие" со 2 ноября подпадают также ярмарки, кинотеатры, парки развлечений, игровые залы, публичные дома, спортивные клубы, бассейны и аквапарки.

"Гастрономические предприятия, такие как бары, клубы, дискотеки, пивные и подобные заведения, будут закрыты. Исключение составит доставка и заказ еды "на вынос", а также работа столовых", - говорится в документах, которые распространила пресс-служба правительства ФРГ.

Также будут закрыты салоны красоты, массажа, студии косметологии. Магазины продолжат работу с учетом новых мер безопасности - на одного человека должно приходиться не менее 10 кв. метров площади.

Школы и детские сады продолжат работу.

Теги: #коронавирус #германия
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