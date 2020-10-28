Эрдоган подал иск против французского журнала "Шарли Эбдо"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в прокуратуру на французский журнал "Шарли Эбдо" за карикатуру на него, сообщает в среду агентство "Анадолу".

По информации агентства, адвокат президента Хусейн Айдын подал в прокуратуру Анкары заявление о возбуждении уголовного дела, подчеркнув особую роль руководства журнала и карикатуриста в этом деле.

Он отметил, что "оскорбительное содержание представляет собой клевету, которая не имеет ничего общего со свободной слова".

Между тем ранее агентство писало, что Эрдоган даже не собирается смотреть на последний выпуск французского журнала "Шарли Эбдо". "Турецкий президент заявил, что он даже смотреть не будет на последний выпуск "Шарли Эбдо", который опубликовал отвратительные так называемые карикатуры, предположительно, на него", - говорилось в сообщении.

Со своей стороны, турецкая прокуратура начала расследование в отношении "Шарли Эбдо".

Журнал опубликовал обложку с карикатурой на турецкого президента в среду.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что ислам переживает кризис по всему миру. Он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства, и тщательнее контролировать источники финансирования мечетей.

После этого Эрдоган посоветовал Макрону проверить психическое здоровье, призвав мусульманский мир и сограждан бойкотировать французские товары товары.