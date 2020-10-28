Разумков поручил пресс-службе Рады пересмотреть основания для лишения журналистов аккредитации

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил пресс-службе парламента пересмотреть решение о списке СМИ и основаниях для лишения журналистов аккредитации.

"Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной Рады, Дмитрий Разумков дал срочное поручение пресс-службе аппарата Верховной Рады пересмотреть и принять взвешенное решение о списке СМИ и основаниях для освобождения от аккредитации", - сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний в среду.

По ее словам, Разумков подчеркнул, что журналисты таких проектов, как "Следствие. Инфо" имеют неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность.