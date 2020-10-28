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18:17 28.10.2020

Кабмин перераспределил 1,4 млрд грн на выплату зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий

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Кабмин перераспределил 1,4 млрд грн на выплату зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий

Кабинет министров Украины перераспределил 1,4 млрд грн для обеспечения выплаты заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.

"На заседании правительство поддержало решение о перераспределении части средств, предусмотренных Государственному агентству автомобильных дорог. В частности, средства пойдут на социальную поддержку шахтеров", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кабмин, в частности, одобренным постановлением предусмотрел выделение Министерству энергетики 1,4 млрд грн для обеспечения выплаты заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий по государственной программе "Реструктуризация угольной отрасли".

Теги: #зарплата #кабмин
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