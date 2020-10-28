Правительство выделило из Фонда COVID-19 1,3 млрд грн на помощь по безработице

Кабинет министров выделил из Фонда COVID-19 1,3 млрд грн на помощь по безработице, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Так, из Фонда по борьбе с COVID-19 выделено почти 1,3 млрд грн (1,278 млрд грн) на бюджетные программы помощи по безработице", - указало министерство на сайте в среду.

Для обеспечения своевременной выплаты пособия по безработице выделены средства на сумму почти 1,2 млн грн. Для выплат пособия по частичной безработице на период карантина - средства на сумму 80 млн грн.