В ЕС прогнозируют, что вакцинация от COVID-19 может начаться уже в апреле 2021года, а вторую волну можно остановить, соблюдая уже известные меры

В Европейском Союзе прогнозируют, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в апреле следующего года, и указывают, что рост пандемии можно остановить в случае соблюдения всеми уже известных мер предосторожности – носить маску, держать расстояние, мыть руки.

Об этом заявили президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее специальный советник Питер Пиот (Peter Piot) в ходе видео-пресс-конференции в среду.

Пиот - бельгийский микробиолог, известен исследованиями вируса Эболы и спида. В 1976 году он помог открыть вирус Эболы, был первопроходцем в изучении СПИДа, занимал ведущие позиции в ООН и ВОЗ. В настоящее время занимает должность директора Лондонской школы гигиены.

Во вступительном слове президент ЕК констатировала, что "ситуация очень серьезна во всех странах-членах". "Вирус быстро распространяется по Европе. Мы уже глубоко находимся во второй волне. По состоянию на сегодня в Европе заражено более 1.1 млн человек, и наши прогнозы таковы, что эта цифра быстро увеличится в последующие две-три недели", - сказала фон дер Ляйен.

При этом она отметила, что в настоящее время мы сражаемся с двумя врагами – коронавирусом как таковым и усталостью от него. "Люди все больше и больше пресыщены мерами, предпринимаемыми для борьбы с вирусом, они платят очень высокую цену – социальную и экономическую. Меры, ограничивающие личную свободу, оказали влияние на психику многих, но сейчас не время, чтобы ослабить эти меры. Ситуация очень серьезная, однако мы можем ее изменить, замедлить распространение вируса", - уверена президент ЕК.

Фон дер Ляйен считает, что пока не будет вакцины, все могут и должны сделать свой вклад. "То, что мы должны сделать – просто: мы должны носить маски, мыть руки и избегать толпы, тесного контакта и закрытых помещений с плохим проветриванием. Только защищая себя и друг друга, мы сможем снизить распространение вируса, что в свою очередь уменьшит негативные последствия на нашу жизнь", - продолжила она.

При этом президент ЕК констатировала, что сейчас в ЕС лучше подготовлены, чем весной. "Работники здравоохранения теперь знают больше о заболевании, мы знаем больше, как лечить больных, граждане лучше проинформированы, а правительства получили опыт и знания после того, что произошло весной", - отметила фон дер Ляйен.

Говоря о вакцинировании, она сообщила, что три из вакцин находятся на заключительной стадии проверки. "По оптимистическому сценарию мы можем ежемесячно поставлять от 20 до 50 млн доз для граждан Европы. Поставки могут начаться уже в апреле. Со всеми компаниями-кандидатами на производство вакцин, с которыми есть договоренности, в 2021 году у нас может быть 1,2 млн доз вакцин. Конечно, мы знаем, что не каждый кандидат будет успешным, но мы сможем вакцинировать 700 млн людей, это больше, чем необходимо в ЕС", - прогнозировала президент ЕК.

Вместе с тем она подчеркнула, что вакцина – "не чудо, которая перенесет нас в другую реальность".

"Это - свет в конце туннеля, однако займет время, пока мы увидим полный свет в конце туннеля. Рождество этого года будет другим, много зависит от нашего поведения, как мы будем вести себя в ближайшие недели", - уверена фон дер Ляйен.

Специальный советник также считает, что "ситуация очень серьезна и будет еще хуже, если не предпримем срочно более серьезные меры".

"Будущее действительно в наших руках. На прошлой неделе смертность от коронавируса увеличилась на 1/3, чем это было раньше – тысяча европейцев умирает от вируса ежедневно. Хорошая новость заключается в том, что риск умереть, когда вас госпитализировали, снизился на половину по сравнению с весной, потому что мы получили опыт и достигли прогресса в лечении. COVID - это не просто простуда, все больше и больше людей страдают от долгосрочных последствий. Это то, что останется с нами на достаточно долгое время», - уверен он.

Пиот констатировал, что вследствие того, что меры, предпринятые в ходе первой волны пандемии, были ослаблены слишком скоро, равно как и люди расслабились в плане выполнения мер, "мы платим высокую цену".

"Введенные меры работают только в том случае, если все им следуют. Если только меньшинство людей ходит в масках – в среднем в ЕС это 60% - это не приносит значительных результатов, так как нам нужно 95%. Это то, что, например, делают в Сингапуре. Если мы все будем этому следовать, мы сможет сохранить сотни тысяч жизней", - убежден он.

Ученый также подчеркнул, что прекрасно понимает усталость от "короны". "Есть большая разница сказать, что мы все закрываем на месяц или два, и после этого все будет хорошо. Но я опасаюсь, что это не тот случай. Мы сейчас говорим о более длительных усилиях, и участие в этом граждан является ключевым", - сказал советник.

Пиот сообщил, что к настоящему времени на испытании находятся 11 вакцин. "Я надеюсь, что к концу года мы будем знать, насколько они эффективны. Благодаря договоренностям с компаниями, которые занимаются разработкой этих вакцин, все граждане будут иметь доступ к этим вакцинам. Тем не менее, мы должны гарантировать, что вакцина эффективна и безопасна. Это значит, что мы должны увидеть, что они защищают, для чего необходимо клиническое тестирование, к которому привлечено 30-60-100 тыс. людей, и мы должны гарантировать, что она защищает всех, включая пожилых, которые наиболее уязвимы и могут умереть", - детализировал он.

При этом ученый вынужден был констатировать: неизвестно, на какой период вакцина сможет обеспечить иммунитет. "Мы не знаем, как долго будет длиться иммунитет – год, пять, десять, до конца дней – мы этого просто не знаем", - отметил Пиот.

По его словам, после того, как вакцина будет на рынке, ситуацию будут тщательно мониторить. "Если для Европы нужны миллионы вакцин, то для мира – миллиарды. Я также обеспокоен тем, что есть люди, которые не хотят вакцинироваться: недавние исследования показали, что до 25% опрошенных сказали, что они не будут вакцинироваться. Давайте не питать иллюзий – этому не будет положен конец до тех пор, пока этому не будет положен конец везде. Это очень важно. Это серьезно, и будущее этой эпидемии в наших руках. Защищая себя, мы также защищаем наше общество. Нам предстоит пройти долгий путь, который зависит от действий, которые мы предпримем сейчас для того, чтобы сделать Европу опять безопасной от этой эпидемии», - пояснил ученый.

Советник подчеркнул, что один из уроков, который был извлечен этим лето, так это то, что "если мы слишком расслабимся, у нас будет третья волна и, возможно, с даже большей смертностью".

"Поэтому Рождество этого года будет возможностью сделать Рождеством солидарности. Все зависит от индивидуального поведения разных людей. Когда я сказал, что результат тестирования вакцины будет очень скоро, это не значит, что вакцина появится немедленно. Даже если у нас и будет вакцина, все равно нужно будет продолжать носить маску, соблюдать дистанцию и так далее. Мы не вернемся к нормальной жизни за одну ночь", - констатировал Пиот.