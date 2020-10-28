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17:42 28.10.2020

Российские наемники с начала суток нарушили режим прекращения огня возле Водяного

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Российские наемники с начала суток нарушили режим прекращения огня возле Водяного

Российские наемники с начала суток нарушили режим прекращения огня на Донбассе вблизи н.п.Водяное, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 28 октября, нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, недалеко Водяного зафиксировано несколько выстрелов из стрелкового оружия", - сказано в сводке штаба ООС, опубликованной на странице в Facebook.

Отмечается, что провокационный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь в ответ они не открывали.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - добавили в штабе ООС.

Так, находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня.

Теги: #рф #оос
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