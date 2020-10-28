События

16:30 28.10.2020

Задержан злоумышленник, повредивший ж/д пути в Кривом Роге – глава "Укрзализныци"

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Задержан злоумышленник, повредивший ж/д пути в Кривом Роге – глава "Укрзализныци"

Правоохранители задержали злоумышленника, умышленно повредившего железнодорожные пути в Кривом Роге, впоследствии с рельс сошли 15 вагонов.

"Сотрудниками МВД Украины совместно с сотрудниками службы безопасности УЗ оперативно установлен и задержан с поличным злоумышленник, который занимался демонтажем верхнего строения пути, что и привело к схождению 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога. Сейчас этот человек дает показания", - сообщил глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак на своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время идут восстановительные работы, уже подняты и установлены на рельсы четыре вагона.

Как сообщалось, 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения на окраине Кривого Рога (Днепропетровская обл.) в среду ночью.

Теги: #укрзализныця #жмак #кривой_рог
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