"Харьквогаз" подтверждает гибель двух сотрудников от взрыва на ГРС и травмы еще восьми, без газа 7 населенных пунктов

Вследствие аварии на газораспределительном пункте (ГРС) в селе Березовское (Дергачевский р-н Харьковской обл.) двое работников АО "Харьковгаз" погибли, еще восемь срочно госпитализированы, сообщил "Харьковгаз" в среду.

Согласно сообщению, без газоснабжения временно остаются семь населенных пунктов Дергачевского района. В компании заверили, что делают все возможное для скорейшего возобновления подачи газа потребителям.

Компания берет на себя все затраты, связанные с лечением пострадавших, и организационные мероприятия, связанные с последствиями трагедии.

Обстоятельства трагического события будут расследованы специальной комиссией, заверили в "Харьковгазе".

Как сообщалось, около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьков