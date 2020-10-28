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15:36 28.10.2020

Саммит ЕС не планирует принимать ограничительные меры против коронавируса - кабмин ФРГ

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Саммит ЕС не планирует принимать ограничительные меры против коронавируса - кабмин ФРГ

Виртуальный саммит ЕС, который запланирован на четверг, не планирует принимать решений по новым ограничительным мерам в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

"Завтра не планируется никаких решений", - сказала она.

По ее словам, представители стран ЕС в четверг планируют обменяться мнениями и опытом в связи с пандемией и "посмотреть, какова обстановка в различных странах".

В среду канцлер ФРГ Ангела Меркель проводит консультации с руководителями федеральных земель, как ожидается, на встрече будут приняты решения о новых ограничительных мерах в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом.

Теги: #ес #коронавирус #германия
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