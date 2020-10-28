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15:34 28.10.2020

Уруский назвал ряд факторов, которые привели к крушению самолета Ан-26 с курсантами под Чугуевом

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Уруский назвал ряд факторов, которые привели к крушению самолета Ан-26 с курсантами под Чугуевом

Первым опасным фактором, спровоцировавшим событие, которое в дальнейшем привело к катастрофе самолета с курсантами в Харьковской области 25 сентября, стал отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя самолета Ан-26Ш, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"Первым опасным фактором, именно который спровоцировал событие, что в дальнейшем привело к катастрофе самолета, стал отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя, что в 20 часов 36 минут 5 секунд повлекло возникновение особой ситуации", - сказал он на заседании Кабинета министров Украины в среду.

Уруский отметил, что после установления горизонтального полета экипажем не была выровнена тяга левого и правого двигателей, что стало вторым опасным фактором, который повлиял на развитие особой ситуации.

"Выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку в положение 38 градусов был третьим опасным фактором. Несвоевременный перевод самолета на снижение и ошибочное построение траектории снижения, попытка как можно быстрее выйти на глиссаду вместо снижения с выходом на начало взлетно-посадочной полосы, было четвертым опасным фактором", - пояснил он.

Вице-премьер указал, что, учитывая дополнительную тягу третьего двигателя на правом полукрыле и выпущенные на 38 градусов закрылки, несимметричное увеличение тяги правого двигателя АИ-24ВТ привело к чрезвычайно сложной полетной ситуации.

"Искусственное создание несимметричности тяги силовой установкой было пятым опасным фактором, который существенно ухудшил условия полета", - добавил он.

Уруский подчеркнул, что с 20 часов 44 минут 5 секунд на борту самолета возникла и развилась аварийная ситуация.

"Неустранение скольжения является шестым опасным фактором, который обусловил переход в 20 часов 44 минуты 32 секунды аварийной ситуации в катастрофическую. В 20 часов 44 минуты 49 секунд на скорости 100 км в час с углом крена 75 градусов и углом тангажа 26 градусов самолет столкнулся с землей. По приблизительной оценке перегруз в центре масс самолета в момент удара составил 12 единиц", - сказал он.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев–Харьков-Должанский, неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26ш. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им.Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины. Начали работу комиссия Минобороны по техническому расследованию авиакатастрофы и правительственная комиссия во главе с вице-премьером Олегом Уруским.

23 октября Уруский сообщил, что комиссия установила причины авиакатастрофы. "На технические неполадки, которые имели место, наложился человеческий фактор, плюс системные и серьезные нарушения в организации полетов по обеспечению безопасности полетов, разработки соответствующих документов, регламентирующих осуществление учебных полетов", - рассказал он на брифинге.

В тот же день генерал-майор Александр Туринский приказом Министерства обороны Украины бал отстранен от выполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Теги: #уруский #чугуев #ан26 #авиакатастрофа
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