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15:09 28.10.2020

Главными причинами катастрофы Ан-26 под Чугуевом были системные нарушения правил полетов в ХНУВС и недостаточный профессионализм экипажа – Уруский

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Главными причинами катастрофы Ан-26 под Чугуевом были системные нарушения правил полетов в ХНУВС и недостаточный профессионализм экипажа – Уруский

В числе главных причин катастрофы самолета Ан-26ш под г.Чугуев Харьковской области 25 сентября были системные нарушения правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил им.Ивана Кожедуба (ХНУВС) и недостаточно профессиональная подготовка экипажа относительно действий в особых ситуациях.

Таковы выводы правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, которые озвучил на заседании Кабминета министров в среду глава комиссии, вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Главные причины катастрофы. Отсутствие действенного контроля над организацией и контролем полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета Воздушных сил им.Ивана Кожедуба, системные нарушения правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил им.Ивана Кожедуба, недостаточно профессиональная подготовка экипажа относительно действий в особых ситуациях, осуществления всестороннего анализа характера локального отказа авиационной техники с моделированием правильных и слаженных действий для недопущения перерастания особой ситуации в катастрофическую", - сказал он.

По словам Уруского, правительственная комиссия подготовила ряд предложений с целью недопущения подобных авиационных катастроф в будущем. "Также все материалы, наработанные правительственной комиссией, будут переданы в правоохранительные органы, которые продолжают на сегодня осуществлять следственные действия с целью установления непосредственных виновных в этой страшной трагедии, и направления материалов в суд для установления виновных", - сказал вице-премьер.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев–Харьков-Должанский, неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26ш. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им.Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины. Начали работу комиссия Минобороны по техническому расследованию авиакатастрофы и правительственная комиссия во главе с вице-премьером Олегом Уруским.

23 октября Уруский сообщил, что комиссия установила причины авиакатастрофы. "На технические неполадки, которые имели место, наложился человеческий фактор, плюс системные и серьезные нарушения в организации полетов по обеспечению безопасности полетов, разработки соответствующих документов, регламентирующих осуществление учебных полетов", - рассказал он на брифинге.

В тот же день генерал-майор Александр Туринский приказом Министерства обороны Украины бал отстранен от выполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Теги: #уруский #чугуев #ан_26
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