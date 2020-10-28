Полиция начала расследование взрыва и пожара на газоперерабатывающей станции в Харьковской области по статье "нарушение правил безопасности"

По факту взрыва и пожара на газоперерабатывающей станции в Харьковской области, в результате которых погибли 2 человека и 9 пострадали, начато уголовное производство.

"Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован.

В результате происшествия по уточненным данным погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области