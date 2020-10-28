Учебные заведения Киева возобновят работу 29 октября, на карантине останутся 8 школ - Кличко

В Киеве в четверг, 29 октября, возобновляется обучение в школах после каникул, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Останутся на карантине восемь школ и 587 классов в 186 школах Киева - из-за заболевания педагогов и учеников ", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.

Он уточнил, что во всех школах города, в которых были оборудованы избирательные участки, после выборов провели дезинфекцию. Кроме того, 95% учебных заведений (420 школ) по заявкам директоров уже подключены к отоплению.

"Думаю, ученики безопасно смогут вернуться за парты. Но подчеркну: мы держим ситуацию на контроле и оперативно принимаем решения по карантину в отдельных школах. Или о переводе отдельных классов на дистанционное обучение", - добавил Кличко.