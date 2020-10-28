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14:08 28.10.2020

От COVID-19 умер мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Федорчук

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От COVID-19 умер мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Федорчук

Мэр Борисполя (Киевская обл.) Анатолий Федорчук скончался от коронавирусной болезни COVID-19.

"Анатолий Федорчук умер от COVID'А", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе партии "Наш край", от которой Федорчук баллотировался на прошедших в воскресенье выборах мэра Борисполя.

При этом собеседник агентства отметил, что по результатам подсчета голосов Федорчук побеждал на выборах мэра города.

Федорчуку было 60 лет, в должности Бориспольского городского головы работал с 2006 года.

Теги: #борисполь #коронавирус #федорчук
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