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13:46 28.10.2020

Углеводородные ресурсы Туркмении оценивают в 71 млрд тонн нефтяного эквивалента - Туркменгаз

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Углеводородные ресурсы Туркмении оцениваются более чем в 71 млрд тонн нефтяного эквивалента, из которых свыше 20 млрд тонн нефти и более 50 трлн куб. м природного газа, заявил государственный министр, председатель Госконцерна "Туркменгаз" Батыр Аманов на пленарном заседании международной конференции OGT 2020.

"Таким образом, страна занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара", - сказал Аманов.

Он также сообщил о ближайших отраслевых планах, которые включают дальнейшую разработку газового месторождения "Галкыныш" (оно будет обеспечивать природным газом газопровод ТАПИ), строительство газопровода Туркмения – Афганистан – Пакистан - Индия и перерабатывающих мощностей, в том числе в газохимии.

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Интерфакс-Украина
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