Карел Хирман: случай с «Днепразотом» показал все изъяны существующего расчета тарифа на транспортировку газа

На прошлой неделе АО «Днепразот» опубликовал открытое обращение к руководству государства. Важнейшее для Украины предприятие, обеспечивающее, помимо удобрений, страну хлором (необходимым для обеззараживания питьевой воды), предупредило об угрозе остановки – из-за запланированного повышения стоимости распределения природного газа со стороны АО «Днепропетровскгаз» более чем в три раза.

В интервью delo.ua ситуацию прокомментировал эксперт по энергетике Карел Хирман (экс-председатель наблюдательного совета компании Transpetrol, экс-советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии; в 2016-2019 годах – эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабинете министров Украины, член рабочей группы по созданию Фонда энергоэффективности Украины и анбандлинга «Нафтогаза»).

«В Европейском Союзе ключевым фактором работы энергетического рынка, в том числе тарификации распределения газа и электроэнергии, являетса принцип анбандлинга (от англ. unbundling). В случае с региональными газораспределительными компаниями (в Украине их аналогом являются облгазы) принцип анбандлинга предполагает отделение деятельности по распределению природного газа от добычи, транспортировки и продажи природного газа.

Это означает, что одно и то же юрлицо не имеет права осуществлять прямую продажу природного газа и одновременно заниматься его транспортировкой или распределением. Очень чувствительной также является ситуация, когда есть прямой или косвенный контроль над предприятием по производству или поставке, а также над оператором распределительной или газотранспортной системы, или самой распределительной и газотранспортной системой, или наоборот», – сообщил Карел Хирман.

В странах ЕС принцип анбандлинга связан с учетом основного капитала и имущества компании при расчете тарифа на транспортировку (распределение) газа. При этом в определенной степени учитываются объемы потребления газа тем или иным предприятием и равномерность потребления газа в течение некоего протяженного временного периода (года).

По словам эксперта, в случае с крупным потребителем (пример в Украине – АО «Днепразот»), который равномерно потребляет газ в течение всего года, нужно понимать, что он балансирует, стабилизирует всю распределительную систему и частично и газотранспортную систему. Такой потребитель прогнозирует работу газотранспортной и прежде всего – распределительной системы (облгаза).

«Поэтому, по логике, регулятор (НКРЭКУ – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) должен снижать тариф на транспортировку единицы газа для крупных потребителей газа с равномерным графиком потребления газа. В частности, это учитывается и в регуляции в ЕС.

Экономическое обоснование такой методики простое: расходы на обслуживание потребителя (дистрибуцию и поставку газа), который получает газ в небольших объемах и для которого характерны резкие скачки потребления, существенно выше, чем в случае с одним крупным предприятием, которое готово гарантировать большие объемы потребления на протяжении всего года. Это элементарная логика, которая работает для любого энергоносителя – как для газа, так и для электроэнергии», – уверен Карел Хирман.

В то же время в Украине превалирует принцип, в основе которого – расчет тарифов на транспортировку газа на основе затрат и рентабельности, уточнил эксперт.

В основе этого принципа – плановые годовые расходы облгаза (возьмем в качестве примера тот же «Днепропетровскгаз»), к которым добавляется рентабельность, и вся эта сумма, условно говоря, делится на объем транспортируемого газа. В итоге получается некий средний универсальный тариф, независимо от того, где находится предприятие или любой потребитель газа в пределах той или иной области.

Описанная схема – это один из самых распространённых компромиссных способов рассчитать, каким должен быть тариф. При этом эта схема имеет ряд недостатков, и поэтому в ЕС уже практически не используется.

«Такое предприятие («Днепразот» – ИФ) является системным суперкрупным потребителем, которое покрывает главную долю затратной части «Днепропетровскгаза». В этом смысле случай с «Днепразотом» очень показателен – он демонстрирует в очень гиперболизированной форме все изъяны методики расчета тарифа на транспортировку газа на основе затрат и рентабельности, – полагает Карел Хирман. – Если газораспределительная компания будет только перекладывать расходы поровну на всех потребителей, то у нее не будет стимулов эффективно управлять сетями или осуществлять их модернизацию в зависимости от тенденций реального потребления. Но я понимаю, что такая ситуация политически чувствительна – в таком случае именно население будет больше платить за распределение газа».

Эксперт уточнил, что такие предприятия, как «Днепразот», в странах ЕС, других развитых странах получают тариф ниже, чем небольшие потребители со слабо прогнозируемым объемом потребления.

Отдельно стоит вопрос подконтрольности украинских облгазов бизнесмену Дмитрию Фирташу, который также является собственником нескольких крупных предприятий, производящих удобрения (из сырья – природного газа), объединенных в группу Ostchem. Общеизвестно, что заводы группы являются конкурентами «Днепразота» на рынке удобрений. Для одного из предприятий Ostchem – черкасского ПАО «Азот» – тариф на транспортировку газа в несколько раз ниже, чем для АО «Днепразот». Существующая в Украине система позволила сформировать тарифы на распределение природного газа для прямых конкурентов Ostchem на существенно отличающемся не в пользу «Днепразот» уровне. Есть мнение, что цель этих жействий – получить преференции на рынке удобрений.

Впрочем, не стоит забывать, что тариф устанавливает региональная газораспределительная компания по согласованию с регулятором в лице НКРЭКУ.

«Дмитрий Фирташ лично ведь не устанавливает тариф, и это не вопрос даже бизнеса как такового. Но, конечно же, есть реальная жизнь. Фактически, это может вести к монополизации рынка. Это вопрос не только к НКРЭКУ, но прежде всего – к Антимонопольному комитету», – заявил Карел Хирман.

Эксперт уточняет: как бы ни был велик соблазн обвинить собственников бизнеса, юридически этот вопрос не к бизнесменам. Этот вопрос – к регулятору и антимонопольному комитету. В то же время Карел Хирман заявил, что АМКУ в последние годы неэффективно выполняет свои прямые функции, возложенные на него законодательством, и не продемонстрировал каких-то выдающихся результатов своей работы.

Регулятор и АМКУ имеют массу инструментов для проведения расследований, участия в публичных слушаниях и т.п. Имея выводы этих ведомств, уже можно инициировать судебные процессы.

«Но до того момента, пока суд, регулятор или АМКУ не скажет свое слово, юридически мы не можем сказать, что Дмитрий Фирташ или кто-то другой виноват в несправедливом тарифе на распределение газа», – подчеркнул Карел Хирман.

Эксперт считает, что нужно изучить детали контракта «Днепразота» с «Днепропетровскгазом». В частности, важное значение имеет место установки прибора учета газа, который поступает на «Днепразот».

Дело в том, что в соответствии с украинским законодательством точка контроля (измерительный прибор – промышленный счетчик газа) является точкой сдачи (отгрузки) товара, в данном случае газа.

Не исключено (с учетом украинских реалий), что упомянутый прибор учета газа может находиться только на магистральном газопроводе в месте подключения локального газопровода (т.н. «нитки» длиной 5 км, как его называют на «Днепразоте»).

В «Днепропетровскгазе» утверждают, что этот локальный газопровод (кстати, построенный «Днепразотом» для собственных нужд), принадлежит «Днепропетровскгазу» же.

Но если счетчик стоит до момента поступления газа в эту «нитку», то юристы и, наверное, НКРЭКУ также должны разобраться, есть ли основания для того, чтобы «Днепразот» платил облгазу за услуги транспортировки.

Дело не только в том, что газ после точки контроля принадлежит потребителю, он также должен взять на себя полную ответственость за доставку.

Важно следующее: является эта нитка частью распределительной сети «Днепропетровскгаза», или же частью инфраструктуры «Днепразот».

Карел Хирман напомнил, что приборы учета газа в Украине исторически устанавливались, как попало и где попало. В результате сейчас, когда Украина переходит к стандартам регулирования, принятым в цивилизованном мире, возникает большой хаос и неразбериха, возникает масса спорных моментов, как в случае с «Днепропетровскгазом» и «Днепразотом». Когда цена на газ и электричество была мизерная, тогда потребителям и поставщикам было все равно. Но сейчас это самый «жаркий» вопрос.

Также, по мнению эксперта, следует разобраться, на каком основании «Днепропетровскгаз» считает эту трубу, построенную «Днепразотом», своим имуществом. Поскольку только в случае, когда труба правомерно находится в собственности облгаза, регулятор может рассчитать показатели рентабельности по этой трубе.