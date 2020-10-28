В Киеве за сутки выявили 563 новых случая COVID-19, в том числе у 14 медиков - Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 563 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 721 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 35 450", - сообщил Кличко на онлайн-брифинге в среду.

Среди заболевших 296 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 228 мужчин от 18 до 96 лет, а также 19 девочек от двух до 17 лет и 20 мальчиков от двух до 17 лет.

В больницы Киева госпитализированы 52 пациента, остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за сутки 221 человек. Всего коронавирус преодолели 12 146 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 129, в Днепровском - 84 и в Соломенском районе - 80 случаев.

"К сожалению, увеличивается у нас и количество больных, нуждающихся в госпитализации. В стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1866 больных коронавирусом. Из них 39 детей. 494 пациента - в тяжелом состоянии, 701 получает кислородную поддержку, 29 - под аппаратами ИВЛ. Еще 146 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях сегодня лечит 491 больной ", - отметил мэр Киева.