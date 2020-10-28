В ВСУ за сутки выявлен 101 новый случай COVID-19

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтвержден 101 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 25 человек, ещё 76 получают лечение дома, под контролем медицинской службы, в том числе 10 военнослужащих и один работник ВСУ в Одесской области, 8 военнослужащих и один работник ВСУ в Житомирской области и по 5 военнослужащих в Хмельницкой и Донецкой областях.

Всего по состоянию на 10:00 28 октября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 1390 человек. Выздоровели за период пандемии 3 828 человек, летальных случаев – 14. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 356 человек.